Киевское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с «Копенгагеном»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» принимало «Копенгаген». Встреча состоялась в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Копенгагена» Пиерос Сотириу на 2-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял защитник «Динамо» Артём Шабанов.

В другом матче 3-го тура «Мальмё» принимал «Лугано». Встреча прошла в Мальмё на стадионе «Сведбанк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Мальмё» Йо Инге Бергет, реализовавший пенальти на 13-й минуте. До перерыва преимущество хозяев увеличил форвард Гильермо Молинс. В начале второй половины нападающий «Лугано» Александер Герндт отыграл один мяч.