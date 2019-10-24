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Киевское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с «Копенгагеном»

Киевское «Динамо» на своём поле сыграло вничью с «Копенгагеном»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» принимало «Копенгаген». Встреча состоялась в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Копенгагена» Пиерос Сотириу на 2-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял защитник «Динамо» Артём Шабанов.

В другом матче 3-го тура «Мальмё» принимал «Лугано». Встреча прошла в Мальмё на стадионе «Сведбанк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Мальмё» Йо Инге Бергет, реализовавший пенальти на 13-й минуте. До перерыва преимущество хозяев увеличил форвард Гильермо Молинс. В начале второй половины нападающий «Лугано» Александер Герндт отыграл один мяч.

Лига Европы. Группа B. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Сотириу – 2'   1:1 Шабанов – 53'
Лига Европы. Группа B. 3-й тур
24 октября 2019, четверг. 22:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
2 : 1
Лугано
Лугано, Швейцария
1:0 Бергет – 13' (пен)   2:0 Молинс – 32'   2:1 Герндт – 50'
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