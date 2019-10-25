«Краснодар» прервал четырёхматчевую серию поражений в еврокубках

«Краснодар» одержал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором». Встреча состоялась в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Таким образом, «Краснодар» прервал серию поражений в еврокубках, которая состояла из четырёх матчей. Ранее «быки» проиграли «Хетафе» (1:2) и «Базелю» (0:5) в групповом этапе Лиги Европы, а также потерпели два поражения от греческого «Олимпиакоса» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов (1:2, 0:4).
«Краснодар», набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы C Лиги Европы. В 4-м туре «быки» вновь сыграют с «Трабзонспором». Встреча состоится в Краснодаре 7 ноября, начало — в 20:55 мск.
Турнирная таблица Лиги Европы доступна на «Чемпионате».
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