Макгрегор с бутылкой виски, грусть Влашича и баннер ЦСКА со свиньёй. Яркие фото

24 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА потерпел поражение от «Ференцвароша». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Первый и единственный мяч забил нападающий «Ференцвароша» Роланд Варга на 86-й минуте с паса полузащитника Александра Зубкова.

Турнирная таблица группы H после трёх туров



1. «Эспаньол» — 7 очков

2. «Лудогорец» — 6

3. «Ференцварош» — 4

4. ЦСКА — 0

Кроме того, матч посетил ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который накануне провёл пресс-конференцию в Москве.

ЦСКА и «Ференцварош» снова встретятся в 4-м туре. Матч состоится в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» 7 ноября, начало — в 23:00 мск.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ференцварош» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.