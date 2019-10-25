Макгрегор с бутылкой виски, грусть Влашича и баннер ЦСКА со свиньёй. Яркие фото

24 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА потерпел поражение от «Ференцвароша». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Первый и единственный мяч забил нападающий «Ференцвароша» Роланд Варга на 86-й минуте с паса полузащитника Александра Зубкова.
Турнирная таблица группы H после трёх туров
1. «Эспаньол» — 7 очков
2. «Лудогорец» — 6
3. «Ференцварош» — 4
4. ЦСКА — 0
Кроме того, матч посетил ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который накануне провёл пресс-конференцию в Москве.
ЦСКА и «Ференцварош» снова встретятся в 4-м туре. Матч состоится в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» 7 ноября, начало — в 23:00 мск.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ференцварош» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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