После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
В 3-м туре «Порту» на своём поле сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1), «Брага» одержала победу в выездной встрече с «Бешикташем» (2:1), «Спортинг» дома оказался сильнее «Русенборга» (1:0), а «Витория Гимарайнш» в гостях уступила лондонскому «Арсеналу» (2:3).
Что касается российских клубов, то единственную победу в 3-м туре группового этапа Лиги Европы одержал «Краснодар», обыгравший на выезде «Трабзонспор» (2:0). Московский ЦСКА на домашнем стадионе уступил «Ференцварошу» (0:1).
1. Испания — 90,855
2. Англия — 79,605
3. Германия — 62,355
4. Италия — 61,225
5. Франция — 52,415
6. Португалия — 44,849
7. Россия — 43,883
8. Бельгия — 35,500
9. Нидерланды — 33,350
10. Украина — 32,500.
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