Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

После окончания матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

В 3-м туре «Порту» на своём поле сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1), «Брага» одержала победу в выездной встрече с «Бешикташем» (2:1), «Спортинг» дома оказался сильнее «Русенборга» (1:0), а «Витория Гимарайнш» в гостях уступила лондонскому «Арсеналу» (2:3).

Что касается российских клубов, то единственную победу в 3-м туре группового этапа Лиги Европы одержал «Краснодар», обыгравший на выезде «Трабзонспор» (2:0). Московский ЦСКА на домашнем стадионе уступил «Ференцварошу» (0:1).

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 90,855

2. Англия — 79,605

3. Германия — 62,355

4. Италия — 61,225

5. Франция — 52,415

6. Португалия — 44,849

7. Россия — 43,883

8. Бельгия — 35,500

9. Нидерланды — 33,350

10. Украина — 32,500.

На этой неделе победил только «Краснодар». В Турции было тяжело, но выстояли Берг, Вильена и Сафонов затащили.