Матвеев: рады, что «Краснодар» в игре

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором» (2:0).

«После второго гола почувствовали, что выиграли. Не задумывались о кадровых проблемах соперника, у нас тоже много ключевых игроков не было. Мы играли на победу, чего и добились. Рады, что мы в игре. Показали характер и дисциплину, добились необходимого результата», — приводит слова Матвеева «Матч ТВ».

«Краснодар», набрав 3 очка, занимает предпоследнее, третье место в турнирной таблице группы C Лиги Европы. В 4-м туре «быки» вновь сыграют с «Трабзонспором». Встреча состоится в Краснодаре в четверг, 7 ноября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 20:55 мск.

