Сенников: Нигматуллин возил с собой караоке. Партнёры просили: «Хватит!»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, как в его бытность игроком его одноклубники развлекали себя во время сборов.
«На сборах развлекались по-разному. Руслан Нигматуллин, например, пел в номере. У него с собой был компьютер – включал караоке. Там и баллы, по-моему, высвечивались. Булыкин потом с Евсеевым подходили и говорили: «Хватит петь уже!».
А однажды к нам привезли какого-то темнокожего парня. Нам тогда разрешили взять жён на сборы, так у него в номере каждый вечер кровать скрипела. И звуки все эти… Всё время занимался сексом, а потом мёртвый выходил на поле. Так и жили: один в караоке поёт, другой любовью занимается. Но он недолго у нас продержался, дня три», — рассказал Сенников в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.
Полностью интервью с Сенниковым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 25 октября 2019
-
09:39
-
09:01
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:36
-
07:05
-
03:12
-
01:05
-
01:03
-
00:50
-
00:45
-
00:31
-
00:30
-
00:19
-
00:10
- 24 октября 2019
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:16
-
23:09
-
23:01
-
22:56
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:38
-
22:31
-
22:31