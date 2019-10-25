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Сенников: Нигматуллин возил с собой караоке. Партнёры просили: «Хватит!»

Сенников: Нигматуллин возил с собой караоке. Партнёры просили: «Хватит!»
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, как в его бытность игроком его одноклубники развлекали себя во время сборов.

«На сборах развлекались по-разному. Руслан Нигматуллин, например, пел в номере. У него с собой был компьютер – включал караоке. Там и баллы, по-моему, высвечивались. Булыкин потом с Евсеевым подходили и говорили: «Хватит петь уже!».

А однажды к нам привезли какого-то темнокожего парня. Нам тогда разрешили взять жён на сборы, так у него в номере каждый вечер кровать скрипела. И звуки все эти… Всё время занимался сексом, а потом мёртвый выходил на поле. Так и жили: один в караоке поёт, другой любовью занимается. Но он недолго у нас продержался, дня три», — рассказал Сенников в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Сенниковым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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