Орлов прокомментировал свои слова о Шомуродове

Комментатор Геннадий Орлов объяснил свои высказывания об узбекском нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове. Футболист сборной Узбекистана делит первое место в гонке бомбардиров РПЛ этого сезона с Александром Соболевым. На счету форвардов по 10 мячей.
«Шомуродов — узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов», — заявил ранее Орлов. Неоднозначная фраза повлекла за собой бурную реакцию общественности. Комментатора обвинили в неуважении к Узбекистану.
«Меня удивил этот форвард своей манерой игры. У него много приёмов, которые характерны для опытных игроков. Он хитрый, оригинальный футболист, потому и забил уже 10 мячей. Говоря о том, что он узбек, я прежде всего имел в виду его принадлежность к узбекской футбольной школе, которая в советские годы готовила очень сильных игроков, входивших в олимпийскую сборную Союза. Сейчас такого, конечно, нет», — приводит слова Орлова Sputnik News.
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