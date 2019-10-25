Бывший хавбек «Тоттенхэма»: чтобы выиграть трофеи, Кейн должен перейти в «Сити»

Бывший игрок «Тоттенхэм Хотспур» Джейми О’Хара выразил мнение, что форварду «шпор» Гарри Кейну не следует переходить в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес «красных дьяволов». Недавно бывший игрок манкунианцев Рой Кин заявил, что «Юнайтед» должны приобрести форварда любой ценой.



«Никакого неуважения к ним, но я думаю, что сейчас «Тоттенхэм» гораздо больше подходит для того, чтобы выигрывать титулы. Поэтому, если Гарри хочет покинуть клуб, ему не следует уходить в «Юнайтед». Если такой момент наступит, то это должен быть «Манчестер Сити». Карьера Агуэро уже не на пике, а Жезус – игрок другого плана. Но не думаю, что «шпоры» отпустят его», — приводит слова О’Хары Talk Sport.

В текущем розыгрыше АПЛ на счету Кейна 5 голов в 9 матчах.