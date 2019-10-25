Скоулз: Озил мог бы стать решением проблем «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал игроков английского клуба. По его мнению, «Манчестер Юнайтед» играет разбалансированно.

«Временами команда напоминает мне группу незнакомцев. Создаётся впечатление, что они раньше никогда друг с другом не играли. Нет никакой связи между полузащитниками и нападающими. У команды большие проблемы с пасом.

«Манчестер Юнайтед» можно попробовать взять игрока вроде Озила, который может связать линии. Он обладает отличной культурой паса. Озил может стать решением проблемы в краткосрочной перспективе», — цитирует Скоулза Goal.

В текущем сезоне тренерский штаб «Арсенала» практически не задействует Озила. При этом немецкий хавбек уже заявил, что не планирует покидать клуб.