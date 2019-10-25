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Скоулз: Озил мог бы стать решением проблем «Манчестер Юнайтед»

Скоулз: Озил мог бы стать решением проблем «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал игроков английского клуба. По его мнению, «Манчестер Юнайтед» играет разбалансированно.

«Временами команда напоминает мне группу незнакомцев. Создаётся впечатление, что они раньше никогда друг с другом не играли. Нет никакой связи между полузащитниками и нападающими. У команды большие проблемы с пасом.

«Манчестер Юнайтед» можно попробовать взять игрока вроде Озила, который может связать линии. Он обладает отличной культурой паса. Озил может стать решением проблемы в краткосрочной перспективе», — цитирует Скоулза Goal.

В текущем сезоне тренерский штаб «Арсенала» практически не задействует Озила. При этом немецкий хавбек уже заявил, что не планирует покидать клуб.

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