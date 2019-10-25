«Лос-Анджелес» прошёл «Гэлакси» в плей-офф MLS. Ибрагимович забил гол, Вела — 2

«Лос-Анджелес» оказался сильнее «Лос-Анджелес Гэлакси» в полуфинальном матче Западной конференции MLS. Встреча прошла на стадионе «Банк оф Калифорния» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 5:3.
Хозяева вышли вперёд уже на 16-й минуте усилиями нападающего Карлоса Велы. На 40-й минуте мексиканец оформил дубль, однако спустя минуту гости сократили отставание точным ударом Кристиана Павона, которому ассистировал нападающий Златан Ибрагимович. В начале второй половины матча, на 55-й минуте, швед отличился уже самостоятельно, сравняв счёт. В период с 66-й по 68-ю минуту «Лос-Анджелесу» удалось забить два гола, авторами которых стали форварды Диего Росси и Адама Диоманде. На 77-й минуте «Гэлакси» забил третий мяч усилиями защитника Рольфа Фельтшера, однако спустя три минуты Диоманде оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.
Видео доступно в «твиттере» MLS.
Таким образом, «Лос-Анджелес» вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Торонто». В случае победы команды выйдет в финал MLS, где её соперником станет победитель Восточной конференции. «Лос-Анджелес Гэлакси» своё выступление в нынешнем сезоне завершил.
В финале Восточной конференции сыграют «Сиэтл Саундерс» и действующий триумфатор турнира «Атланта Юнайтед», который в своём матче победил «Филадельфию Юнион» со счётом 2:0.
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