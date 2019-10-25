Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 14-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 14-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 25 октября, матчем казанского «Рубина» и екатеринбургского «Урала» стартует 14-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

В 14-м туре состоятся следующие встречи:

25 октября
«Рубин» – «Урал» (Казань, 19:30 мск).

26 октября
«Тамбов» – «Уфа» (Саранск, 14:00 мск)
«Ахмат» – «Арсенал» (Грозный, 16:30 мск)
«Ростов» – «Сочи» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).

27 октября
«Крылья Советов» – «Зенит» (Самара, 14:00 мск)
ЦСКА – «Динамо» (Москва, 16:30 мск)
«Локомотив» – «Спартак» (Москва, 16:30 мск)
«Краснодар» – «Оренбург» (Краснодар, 19:00 мск).

С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

Символическая сборная 13-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева
Дзюба, Джанаев и пара Барриос — Оздоев. Валерий Газзаев определяет лучших в 13-м туре РПЛ.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019