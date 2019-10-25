Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 14-го тура
Сегодня, 25 октября, матчем казанского «Рубина» и екатеринбургского «Урала» стартует 14-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
В 14-м туре состоятся следующие встречи:
25 октября
«Рубин» – «Урал» (Казань, 19:30 мск).
26 октября
«Тамбов» – «Уфа» (Саранск, 14:00 мск)
«Ахмат» – «Арсенал» (Грозный, 16:30 мск)
«Ростов» – «Сочи» (Ростов-на-Дону, 19:00 мск).
27 октября
«Крылья Советов» – «Зенит» (Самара, 14:00 мск)
ЦСКА – «Динамо» (Москва, 16:30 мск)
«Локомотив» – «Спартак» (Москва, 16:30 мск)
«Краснодар» – «Оренбург» (Краснодар, 19:00 мск).
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
Символическая сборная 13-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева
Дзюба, Джанаев и пара Барриос — Оздоев. Валерий Газзаев определяет лучших в 13-м туре РПЛ.
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