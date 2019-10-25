В Серии А задействуют антитеррористические устройства для борьбы с расизмом

Президент футбольной ассоциации Италии Габриэле Гравина рассказал о мерах, которые могут быть приняты в Серии А для борьбы с расизмом со стороны болельщиков. Лига может использовать специальное антитеррористическое оборудование для определения болельщиков, оскорбляющих футболистов на расовой почве. Речь идёт об устройствах определения направления звука.

«Такие устройства могут определить людей, которые что-то выкрикивают. Также с их помощью можно найти человека, который запускал файер. С помощью оборудования можно чётко определить отдельный голос человека.

Мы бы хотели задействовать эти средства для борьбы с людьми, которые вредят итальянскому футболу. Необходимо находить их и наказывать. Наши правила предполагают жёсткое наказание, но иногда мы не можем найти нарушителей», — цитирует Гравину The Sun.