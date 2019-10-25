Экс-игрок «Ман Сити» Родуэлл пройдёт медосмотр в «Роме». Он полгода без клуба

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джек Родуэлл, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в итальянской Серии А.



Как сообщает на своём сайте журналист Джанлука Ди Марцио, сегодня, 25 октября, 28-летний английский футболист пройдёт медицинское обследование для «Ромы». Если осмотр пройдёт успешно, то Джек сможет подписать контракт с джаллоросси.



Отмечается, что выйти на рынок свободных агентов итальянский клуб заставило большое количество травм у игроков центра поля.



Родуэлл является воспитанником «Эвертона», цвета которого защищал с 2008 по 2012 год. Затем его за € 15 млн приобрёл «Манчестер Сити». Проведя два года в стане «горожан» и не сумев стать ключевым игроком команды, Джек за € 12,6 млн перешёл в «Сандерленд», где выступал четыре года. Прошлый сезон хавбек провёл в «Блэкберне», куда пришёл на правах свободного агента, а по окончании кампании покинул клуб.

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