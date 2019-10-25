Мёнхенгладбахская «Боруссия» потроллила Смоллинга из-за пенальти в Лиге Европы

Пресс-служба «Боруссии» Мёнхенгладбах подшутила над защитником «Ромы» Крисом Смоллингом после матча команд в 3-м туре Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1, немецкий клуб отыгрался в компенсированное время, забив с пенальти. 11-метровый был назначен за игру рукой Смоллинга, решение арбитров вызвало недовольство римлян, которые посчитали, что мяч попал в лицо английскому защитнику.
«Слишком рано?» — написала пресс-служба «Боруссии», выложив картинку с человеком, у которого вместо головы рука.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Боруссии».
После матча представители «Ромы» сообщили, что главный арбитр принёс им извинения и подтвердил, что пенальти был назначен ошибочно.
«Рома» возглавляет турнирную таблицу группы J (5). По 4 очка набрали «Истанбул Башакшехир» и «Вольфсберг», 2 очка — у «Боруссии».
- 25 октября 2019
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