Украинский футболист — о своих словах про Россию: моё мнение не поменялось

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук высказался о своём заявлении после матча отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Португалией (2:1), гарантировавшего команде участие в финальной стадии турнира.
«Честно, я никого не хотел обидеть этим высказыванием. Это моё мнение, и оно не меняется. Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это моё мнение, и оно остаётся со мной. Кто-то может соглашаться, кто-то – не соглашаться.
Что касается грязи в прессе, в принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело. На эти высказывания я даже внимания не обращал, честно. Мне без разницы, могут писать дальше. У меня есть своё мнение, и я от него отказываться не буду. Я много думал насчёт этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но моё мнение такое, и оно не поменялось», — цитирует Яремчука ua.tribuna.com.
- 25 октября 2019
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