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Ибрагимович: если я уйду, никто не вспомнит, что такое MLS

Ибрагимович: если я уйду, никто не вспомнит, что такое MLS
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после вылета из плей-офф MLS от «Лос-Анджелеса» (3:5) высказался о своём будущем. Ранее сообщалось, что 38-летний швед может вернуться в Италию, где ранее выступал за «Ювентус», «Интер» и «Милан».

«Мне остаётся ещё два месяца по контракту. Посмотрим, что произойдёт дальше. Если я останусь, то MLS будет хороша, потому что её будет смотреть весь мир. Если я уйду, никто не вспомнит, что такое MLS.

Что касается матча, было много голов. Это всегда захватывающе и весело, но никто не хочет проигрывать. Для нас весь сезон был таким: мы забиваем по несколько мячей за матч, но пропускаем гораздо больше. Мы должны быть расстроенными и разочарованными. Мы совершили ошибки, и соперник нас наказал», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.

«Наполи» предлагает Ибрагимовичу контракт до конца сезона с опцией продления
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