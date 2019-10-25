Сафонов вошёл в команду недели Лиги Европы

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вошёл в команду недели по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Сафонов помог «Краснодару» одержать первую победу в нынешнем сезоне в Лиге Европы, российский клуб в гостях победил «Трабзонспор» со счётом 2:0.

Полностью команда недели в Лиге Европы выглядит следующим образом:

Матвей Сафонов («Краснодар»), Серхио Эскудеро («Севилья»), Артём Шабанов («Динамо» Киев), Оуэн Вейндал («АЗ»), Айлтон («Карабах»), Дани Кинтана («Карабах»), Теун Коопмейнерс («АЗ»), Франко Васкес («Севилья»), Николя Пепе («Арсенал»), Роман Яремчук («Гент»), Усама Идрисси («АЗ»).

Запись можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.

«Краснодар» набрал 3 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы C.