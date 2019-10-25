«Краснодар» показал видео из раздевалки после матча с «Трабзонспором»
Пресс-служба «Краснодара» показала эмоции футболистов российского клуба после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором». Встреча, проходившая в Турции, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В видео показана раздевалка «Краснодара» после матча. «Быки» празднуют победу и делают традиционную победную фотографию.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».
«Краснодар» открыл счёт на 49-й минуте, отличился Маркус Берг. В концовке уже в компенсированное время преимущество гостей удвоил Тонни де Вильена.
В группе C «Краснодар» занимает третье место, набрав 3 очка. «Трабзонспор» замыкает таблицу с 1 очком, «Хетафе» — второй (6), «Базель» — первый (7). В следующем туре «Краснодар» будет принимать «Трабзонспор».
- 25 октября 2019
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:46
-
13:32
-
13:20
-
13:08
-
12:48
-
12:48
-
12:36
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
11:02
-
10:50
-
10:43
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:39
-
09:01
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:36
-
07:05
-
03:12
-
01:05
Партнерский контент