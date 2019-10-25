«Краснодар» показал видео из раздевалки после матча с «Трабзонспором»

Пресс-служба «Краснодара» показала эмоции футболистов российского клуба после матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Трабзонспором». Встреча, проходившая в Турции, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В видео показана раздевалка «Краснодара» после матча. «Быки» празднуют победу и делают традиционную победную фотографию.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».

«Краснодар» открыл счёт на 49-й минуте, отличился Маркус Берг. В концовке уже в компенсированное время преимущество гостей удвоил Тонни де Вильена.

В группе C «Краснодар» занимает третье место, набрав 3 очка. «Трабзонспор» замыкает таблицу с 1 очком, «Хетафе» — второй (6), «Базель» — первый (7). В следующем туре «Краснодар» будет принимать «Трабзонспор».