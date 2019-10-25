К. Плиев — о Кокорине и Мамаеве: когда их закрыли на два месяца, сильно удивился

Защитник «Рубина» Константин Плиев выразил недоумение в связи с историей Александра Кокорина и Павла Мамаева. Плиев поддержал своего брата, защитника «Динамо» Заурбека Плиева, который активно выступал на стороне футболистов. Кокорин и Мамаев около года провели в заключении после участия в серии драк в Москве.
«Я тоже был на их стороне, потому что брат очень хорошо общается с Кокориными. Им нужна была поддержка. Волну запустил Алан Чочиев, а брат подхватил. Брат и остальные ребята правильно всё делали.
Сам лично я не знаком с Кокориным. Конкретно они оступились. Их чересчур жёстко наказали. Когда их закрыли на два месяца, я уже сильно удивился. Они очень долго пробыли без футбола, родителей, семьи. Это очень большое наказание. Я не могу понять, как такое могло произойти», — цитирует Плиева «Спорт Бизнес Online».
- 25 октября 2019
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:46
-
13:32
-
13:20
-
13:08
-
12:48
-
12:48
-
12:36
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
11:02
-
10:50
-
10:43
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:39
-
09:01
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:36
-
07:05
-
03:12
-
01:05