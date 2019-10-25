К. Плиев — о Кокорине и Мамаеве: когда их закрыли на два месяца, сильно удивился

Защитник «Рубина» Константин Плиев выразил недоумение в связи с историей Александра Кокорина и Павла Мамаева. Плиев поддержал своего брата, защитника «Динамо» Заурбека Плиева, который активно выступал на стороне футболистов. Кокорин и Мамаев около года провели в заключении после участия в серии драк в Москве.

«Я тоже был на их стороне, потому что брат очень хорошо общается с Кокориными. Им нужна была поддержка. Волну запустил Алан Чочиев, а брат подхватил. Брат и остальные ребята правильно всё делали.

Сам лично я не знаком с Кокориным. Конкретно они оступились. Их чересчур жёстко наказали. Когда их закрыли на два месяца, я уже сильно удивился. Они очень долго пробыли без футбола, родителей, семьи. Это очень большое наказание. Я не могу понять, как такое могло произойти», — цитирует Плиева «Спорт Бизнес Online».