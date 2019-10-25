«Рубин» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 25 октября в 19:30

Сегодня, 25 октября, на стадионе «Центральный» в Казани состоится стартовый матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» примет «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь. Резервный рефери – Алексей Сухой (Люберцы).



После 13 туров «Рубин», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (17) – седьмой.



С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

«Рубин» — «Урал». Прогноз: Парфёнов не позволит Шаронову набрать три очка «Урал» проиграл «Рубину» лишь в одном из шести последних матчей.