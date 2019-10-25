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«Рубин» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 25 октября в 19:30

«Рубин» — «Урал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 25 октября в 19:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 25 октября, на стадионе «Центральный» в Казани состоится стартовый матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» примет «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь. Резервный рефери – Алексей Сухой (Люберцы).

После 13 туров «Рубин», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (17) – седьмой.

С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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«Урал» проиграл «Рубину» лишь в одном из шести последних матчей.
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