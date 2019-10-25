Зинченко опубликовал фото из клиники, где игрокам «Ман Сити» оперируют колени

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своём «инстаграме» опубликовал фотографию из больничной палаты.



В качестве локации под снимком 22-летний футболист отметил Барселону. Фото игрок сопроводил следующей подписью: «На пути к возвращению».



Как сообщает Manchester Evening News, фотография была сделана в клинике, где игрокам английского клуба проводят операции на колене. Если Зинченко перенёс подобное хирургическое вмешательство, то ему с большой вероятностью потребуется длительное время на восстановление.

Украинский защитник выбыл из строя «Манчестер Сити» перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:1). Изначально сообщалось, что Александр заболел, однако позднее клуб сообщил о повреждении колена.



В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги.