Зинченко опубликовал фото из клиники, где игрокам «Ман Сити» оперируют колени

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в своём «инстаграме» опубликовал фотографию из больничной палаты.
В качестве локации под снимком 22-летний футболист отметил Барселону. Фото игрок сопроводил следующей подписью: «На пути к возвращению».
Как сообщает Manchester Evening News, фотография была сделана в клинике, где игрокам английского клуба проводят операции на колене. Если Зинченко перенёс подобное хирургическое вмешательство, то ему с большой вероятностью потребуется длительное время на восстановление.
Украинский защитник выбыл из строя «Манчестер Сити» перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (5:1). Изначально сообщалось, что Александр заболел, однако позднее клуб сообщил о повреждении колена.
В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги.
- 25 октября 2019
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:46
-
13:32
-
13:20
-
13:08
-
12:48
-
12:48
-
12:36
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
11:02
-
10:50
-
10:43
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:39
-
09:01
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:36
-
07:05
-
03:12
-
01:05