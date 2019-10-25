Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил

Футбольный агент Полина Лельчук, оформившая переход Гуса Тиля в «Спартак», рассказала об отношении к её работе в футболе. Лельчук, являющаяся единственной известной девушкой-агентом в России, вспомнила, как начинала делать карьеру в футболе.
«Отношение футболистов? Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева. Он сразу предупредил, что это грязная и тяжёлая работа, что она заменяет тебе жизнь, поскольку на что-то другое не остаётся времени, с молодыми вообще игра в долгую, но если начала, то просто иди и делай то, что должна, и никого не слушай.
Сначала было много косяков, но трудности закалили характер. Женщина-агент в России – это не тренд. Со временем выстраиваешь профессиональные отношения, тебе начинают доверять, видят твои дела, результат, навыки. Понимают, что ты работаешь без остановки, а я реально работаю 24/7. Я — фанат своей профессии. Бывает, игроки звонят и в три часа ночи. Задают вопросы. Я всегда на связи, постоянно на играх. Что-то рассказывают из разряда «нельзя отложить до завтра».
Со временем футболисты понимают: «Раз одного она устроила, значит и мне место найдёт». Поэтому такой резко негативной реакции к девушке-агенту сейчас уже нет. Если бы я не разбиралась, я бы здесь не работала. Меня бы переехали танком и забыли. А пока что я единственная баба-агент в России, о которой знают и говорят. И начинала я с нуля, сама пробивала себе дорогу, не работая на кого-то из больших агентов», — сказала Лельчук корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 25 октября 2019
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