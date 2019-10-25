Влашич: если будем играть так, как с «Ференцварошем», выиграем 9 матчей из 10

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение московского клуба в матче 3-го тура Лиги Европы с «Ференцварошем». Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счётом 0:1.
«Мы проиграли, потому что не реализовали моменты, которые были у меня и у других игроков. Мы не смогли забить гол. Футбол — справедливая игра. Соперник, наоборот, использовал свой шанс, хотя их было немного.
Конечно, мы крайне недовольны поражением. Нам нужны очки, голы. Я не хочу говорить, что мы были лучше в этом матче, потому что сейчас это уже никого не волнует. Если ты оступаешься, нужно идти дальше, сделав для себя все выводы, быть выше обстоятельств. Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из 10.
Поддержка фанатской трибуны? Это была бесценная реакция! Фаны видели, что мы отдали все силы борьбе. Я думаю, что наш футбол мог доставить им удовольствие, хотя, конечно, их расстроило то, что мы не забили столько моментов. Но они оценили, что в нашей игре была страсть», — цитирует Влашича пресс-служба ЦСКА.
- 25 октября 2019
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:46
-
13:32
-
13:20
-
13:08
-
12:48
-
12:48
-
12:36
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
11:02
-
10:50
-
10:43
-
10:27
-
10:18
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:39
-
09:01
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:36
-
07:05
-
03:12
-
01:05