Влашич: если будем играть так, как с «Ференцварошем», выиграем 9 матчей из 10

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение московского клуба в матче 3-го тура Лиги Европы с «Ференцварошем». Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счётом 0:1.

«Мы проиграли, потому что не реализовали моменты, которые были у меня и у других игроков. Мы не смогли забить гол. Футбол — справедливая игра. Соперник, наоборот, использовал свой шанс, хотя их было немного.

Конечно, мы крайне недовольны поражением. Нам нужны очки, голы. Я не хочу говорить, что мы были лучше в этом матче, потому что сейчас это уже никого не волнует. Если ты оступаешься, нужно идти дальше, сделав для себя все выводы, быть выше обстоятельств. Если мы будем играть так, как в этом матче, мы сможем выиграть девять игр из 10.

Поддержка фанатской трибуны? Это была бесценная реакция! Фаны видели, что мы отдали все силы борьбе. Я думаю, что наш футбол мог доставить им удовольствие, хотя, конечно, их расстроило то, что мы не забили столько моментов. Но они оценили, что в нашей игре была страсть», — цитирует Влашича пресс-служба ЦСКА.