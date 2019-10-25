Стерлинг признан игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом минувшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.



В 3-м туре группового этапа главного еврокубкового турнира англичанин помог «горожанам» добиться разгромной победы над «Аталантой» (5:1). На счету Рахима хет-трик при трёх ударах в створ ворот соперника.



В голосовании Стерлинг обошёл нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу и хавбека «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена. Французу также удалось отличиться хет-триком, на счету аргентинца и англичанина по дублю.



С положением команд в группах Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Гвардиола помог тренеру «Аталанты» выйти из депрессии. А теперь разгромил его Стерлинг забил три гола, но матч был трудным, несмотря на счёт.