Стерлинг признан игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом минувшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
В 3-м туре группового этапа главного еврокубкового турнира англичанин помог «горожанам» добиться разгромной победы над «Аталантой» (5:1). На счету Рахима хет-трик при трёх ударах в створ ворот соперника.
В голосовании Стерлинг обошёл нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу и хавбека «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена. Французу также удалось отличиться хет-триком, на счету аргентинца и англичанина по дублю.
С положением команд в группах Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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Стерлинг забил три гола, но матч был трудным, несмотря на счёт.
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