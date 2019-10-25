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Стерлинг признан игроком недели в Лиге чемпионов

Стерлинг признан игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом минувшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В 3-м туре группового этапа главного еврокубкового турнира англичанин помог «горожанам» добиться разгромной победы над «Аталантой» (5:1). На счету Рахима хет-трик при трёх ударах в створ ворот соперника.

В голосовании Стерлинг обошёл нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу и хавбека «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена. Французу также удалось отличиться хет-триком, на счету аргентинца и англичанина по дублю.

С положением команд в группах Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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