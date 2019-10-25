«Вот тут износилось всё». Уткин объяснил, в чём заключаются проблемы ЦСКА

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поделился мыслями о проблемах в стане ЦСКА.



«Проблема ЦСКА на самом деле заключается в Гинере. Это не просто частный – это личный клуб. Да, Гинер никогда не был фактическим владельцем, он младший акционер, но он определял взаимоотношения внутри команды, то, как в ней всё идёт, что принято, а что нет, когда продавать Жо и не продавать Карвальо, какого цвета забор в Ватутинках. Именно этого сейчас нет. Система Гинера не работает, потому что это не система, не набор приёмов и умений, это его личность.



Гинеру 60 лет почти. Смена поколений в ЦСКА – это не замена ветеранов молодёжью. Это уход тех, кто вместе с Гинером прошёл всё, и появление других, которые выросли в совершенно другом мире, не смотрели ни Гайдая, ни «Место встречи», а смотрели «Марвел», которого не знает Леннорыч. С ними, новыми, он так не сможет. Всё остальное производное.



Все проблемы Гончаренко – в коллективе. Он ведь не плохой, он умный, но ему не хватает президента-практика, который может сказать переутомлённому или переслушавшему наставлений, всё более и более раздражённому игроку что-то отеческое. Или совет. Или историю из жизни со значением. Вот тут износилось-то всё», — написал Уткин.

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