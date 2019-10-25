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Сколько очков наберёт ЦСКА в этой Лиге Европы?

Сколько очков наберёт ЦСКА в этой Лиге Европы?
Футбол / Лига Европы 0

ЦСКА потерпел поражение от «Ференцвароша» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. В первых трёх встречах «армейцы» не сумели набрать ни одного очка, проиграв также «Эспаньолу» и «Лудогорцу», и занимают последнее место в группе H.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сколько очков ЦСКА наберёт по итогам группового этапа?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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