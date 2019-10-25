Сёмин: с «Ювентусом» сыграли очень дисциплинированно, согласно нашему плану

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» и рассказал о состоянии своих игроков после матча 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

«Матч с «Ювентусом»? Поражение есть поражение. Не всё в тот день сложилось. Четыре игрока пропустили матч с «Ахматом», провели мало тренировок. Но такое бывает в футболе. Если анализировать в общем, мы играли изо всех сил. В последние 15 минут они додавили нас с тремя заменами. «Ювентус» оказывал серьёзное давление, нас не хватило. Если говорить в целом, ребята – молодцы. Сыграли очень дисциплинированно, согласно нашему плану и договорённостям. Нужно отдать им должное.

В матче со «Спартаком» не можем рассчитывать на Фарфана, Смолова, Антона и Джорджевича – у него будет операция. Не знаю, сыграет ли он в этом году. Остальные готовятся.

Алексей Миранчук? Мы надеемся на него. Лёша ещё должен набрать кондиции – он пропустил месяц.

Какой в команде эмоциональный фон? Рабочий и сосредоточенный», — цитирует Сёмина пресс-служба «Локомотива».