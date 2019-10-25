Турецкий «ГазМяс». Тренер бьёт юных игроков в раздевалке
Главный тренер молодёжной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт вызвал недовольство общественности своим поведением.
Войдя в раздевалку, недовольный игрой команды специалист начал раздавать своим подопечным пощёчины. Футболисты, опустив головы вниз, ничего ему не ответили. Свои действия Халит подкрепил громкой руганью.
После публикации видеоролика Курт, работающий в любительских командах 11 лет, подвергся серьёзной критике. Ранее специалист уже отмечался агрессивным поведением, в том числе в отношении судей и других тренеров.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
С турнирной таблицей высшей лиги Турции можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства можно посмотреть, перейдя по ссылке.
- 25 октября 2019
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