Турецкий «ГазМяс». Тренер бьёт юных игроков в раздевалке

Главный тренер молодёжной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт вызвал недовольство общественности своим поведением.



Войдя в раздевалку, недовольный игрой команды специалист начал раздавать своим подопечным пощёчины. Футболисты, опустив головы вниз, ничего ему не ответили. Свои действия Халит подкрепил громкой руганью.



После публикации видеоролика Курт, работающий в любительских командах 11 лет, подвергся серьёзной критике. Ранее специалист уже отмечался агрессивным поведением, в том числе в отношении судей и других тренеров.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



С турнирной таблицей высшей лиги Турции можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства можно посмотреть, перейдя по ссылке.