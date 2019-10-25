Сутормин рассказал о самом необычном случае встречи с фанатами

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин принял участие в телеконференции на «Зенит-ТВ». Футболист ответил на вопросы пользователей.
«Как справляться с волнением? Как такового волнения уже нет. Просто настраиваешь себя сыграть как можно лучше. Когда выходишь на поле, может быть мандраж, но главное — первые удачные действия на поле, и всё проходит.
Любимые книги? Давно не читал. Хотелось бы прочитать книгу Клоппа, да и вообще футбольные биографии в ближайшем будущем.
Какие чувства испытываем, когда играет гимн Лиги чемпионов? Это можно описать словами, но очень тяжело. У каждого какие-то свои эмоции, особенно когда в детстве смотришь и это далеко от тебя, а ты тут к этому причастен, и всё это рядом… Не описать словами. Космос.
Самый необычный случай, когда узнали на улице? Я ел шоколадку в центре, и ребята прошли мимо и, видимо, не поверили, что я могу есть шоколадку… Развернулись, подошли: «А вы Алексей?» — сказал Сутормин.
- 25 октября 2019
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