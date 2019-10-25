Милнер рассказал, как ван Дейк его подкалывает из-за возраста

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о дружеских подколах одноклубника Вирджила ван Дейка. По словам 33-летнего Милнера, голландский защитник постоянно шутит из-за его возраста.

«Ван Дейк постоянно меня подкалывает из-за возраста. Поэтому я как-то отпраздновал гол, изобразив старика.

Он постоянно шутит. Когда показывают старые матчи чемпионата Англии, ещё чёрно-белые, он спрашивает меня, под каким номером я там играю», — цитирует Милнера Goal.

В текущем сезоне «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Мерсисайдцы одержали восемь побед и один раз сыграли вничью.

В 10-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Тоттенхэм». От «Манчестер Сити», занимающего второе место, мерсисайдцев отделяют шесть очков.