Милнер рассказал, как ван Дейк его подкалывает из-за возраста
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о дружеских подколах одноклубника Вирджила ван Дейка. По словам 33-летнего Милнера, голландский защитник постоянно шутит из-за его возраста.
«Ван Дейк постоянно меня подкалывает из-за возраста. Поэтому я как-то отпраздновал гол, изобразив старика.
Он постоянно шутит. Когда показывают старые матчи чемпионата Англии, ещё чёрно-белые, он спрашивает меня, под каким номером я там играю», — цитирует Милнера Goal.
В текущем сезоне «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Мерсисайдцы одержали восемь побед и один раз сыграли вничью.
В 10-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Тоттенхэм». От «Манчестер Сити», занимающего второе место, мерсисайдцев отделяют шесть очков.
Эвра: я играл против Месси, но самым сложным соперником был Милнер
- 25 октября 2019
-
17:24
-
17:23
-
17:05
-
17:05
-
16:35
-
16:31
-
16:30
-
16:14
-
16:00
-
15:25
-
15:20
-
15:14
-
15:10
-
14:51
-
14:48
-
14:39
-
14:25
-
14:09
-
14:02
-
13:50
-
13:46
-
13:32
-
13:20
-
13:08
-
12:48
-
12:48
-
12:36
-
12:20
-
12:08
-
12:07
-
11:39
-
11:29
-
11:29
-
11:02
-
10:50
Партнерский контент