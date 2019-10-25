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В РФС подтвердили получение обращения «Ротора» после критики Слуцкого

В РФС подтвердили получение обращения «Ротора» после критики Слуцкого
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз (РФС) получил обращение руководства волгоградского «Ротора» в связи с высказываниями главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого в одном из выпусков блога Евгения Савина.

«Мы получили обращение от «Ротора» и рассмотрим его в установленном порядке», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Ранее Слуцкий подверг критике руководство «Ротора» в связи с работой детской школы команды, в которой принимал участие и сам специалист. В частности, Слуцкий назвал руководителей «Ротора» «дебилами» и намекнул на возможную коррупцию.

Вскоре после появления выпуска Савин выложил фото обращения «Ротора». Руководители попросили РФС дать оценку высказываниям Леонида Слуцкого и обвинили того в оскорбительных заявлениях.

Слуцкий — о «Роторе»: дебилы руководят, к сожалению
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