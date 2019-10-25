Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Турецкий тренер объяснил, почему бил юных игроков в раздевалке

Турецкий тренер объяснил, почему бил юных игроков в раздевалке
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер молодёжной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт прокомментировал видео, на котором он даёт пощёчины своим подопечным в раздевалке.

«Этот метод использую не только я, но и тренеры из предыдущих поколений. Все мы знаем пример Алекса Фергюсона и Дэвида Бекхэма. Говорят, что Фатих Терим тоже делает так время от времени.

Я люблю своих игроков. У нас отношения как между отцом и детьми, никакой актёрской игры. Что касается видео, происходящее в раздевалке не должно становиться достоянием общественности, как действия пары в спальне. Такие вещи могут происходить, когда у команды цель выиграть матч или завоевать трофей. Как я уже сказал, многие тренеры это делают. Но теперь из нас сделали козлов отпущения», — цитирует Курта Hurriyet.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019