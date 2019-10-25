Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Осорио сыграл 5-й матч за «Зенит». Клуб обязан будет выкупить игрока за € 7 млн

Осорио сыграл 5-й матч за «Зенит». Клуб обязан будет выкупить игрока за € 7 млн
Футбол / РПЛ 0

Следующим летом венесуэльский защитник Йордан Осорио станет полноправным игроком «Зенита», сообщает O Jogo.

По информации источника, арендное соглашение между «Порту» и сине-бело-голубыми предусматривает обязательство выкупа петербургским клубом контракта 25-летнего футболиста за сумму в € 7 млн, если тот проведёт за свою новую команду не менее пяти матчей. Матч группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» стал для Осорио пятым за «Зенит». Таким образом, следующим летом действующий чемпион России будет обязан выкупить контракт игрока. При этом «Порту» получит только € 3,5 млн, так как он владеет сейчас только 50% прав на защитника.

В составе «Зенита» Осорио сыграл 3 матча в Лиге чемпионов, 1 — в Премьер-Лиге и 1 — в Кубке России.

Осорио: очень рад, что Санкт-Петербург примет финал ЛЧ сезона-2020/21
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019