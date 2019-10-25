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Зинченко пропустит около месяца из-за травмы колена

Зинченко пропустит около месяца из-за травмы колена
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травмах защитника Александра Зинченко и хавбека Родриго Эрнандеса.

«Зинченко получил удар в колено и почувствовал что-то в кости. На восстановление нужно около четырёх или пяти недель. Ему потребовалась операция, чтобы прочистить колено. Что касается Родриго, мне сказали, что после следующей паузы на матчи сборных он, вероятно, будет снова готов», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «горожан».

«Манчестер Сити», набрав 19 очков в 9 матчах, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В 10-м туре «горожане» встретятся с «Астон Виллой». Матч состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» завтра, 26 октября, начало — в 14:30 мск.

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