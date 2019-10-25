Шюррле — о разговоре с Тедеско: учимся и пытаемся сделать «Спартак» лучше

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал фото с матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», на котором игроки красно-белых общаются с новоиспечённым главным тренером команды Доменико Тедеско.
Снимок 28-летний хавбек прокомментировал словами: «Учимся и пытаемся сделать «Спартак» лучше».
В текущем сезоне Шюррле принял участие в 12 матчах в составе красно-белых. На его счету 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. За московский клуб немец выступает на правах аренды, которая рассчитана до лета следующего года. Права на игрока принадлежат дортмундской «Боруссии».
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе команды 15 очков. В 14-м туре красно-белые в гостях сыграют с «Локомотивом» (27 октября).
- 25 октября 2019
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