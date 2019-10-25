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Турецкий тренер: люди написали проклятия в адрес моей матери, я их вычислил

Турецкий тренер: люди написали проклятия в адрес моей матери, я их вычислил
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер молодёжной команды «Кайсери Мейсуспор» Халит Курт рассказал, как семьи его подопечных отреагировали на скандальное видео из раздевалки команды, а также высказался о недовольстве общественности.

Ранее появилось видео, на котором недовольный игрой команды Курт раздавал своим подопечным пощёчины, а футболисты, опустив головы вниз, ничего ему не отвечали.

«Я был счастлив узнать, что семьи футболистов были на моей стороне. Мой телефон разрывается от звонков, и мне приятно, что меня поддержали как в социальных сетях, так и в разговорах.

Некоторые из недовольных написали проклятия в адрес моей покойной матери. Я уже вычислил их и начну с ними разбирательство по закону. Мои действия не дают никому права обругивать меня», — приводит слова Курта Hurriyet.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: Hurriyet

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