Шварценеггер: мне нравится «Ливерпуль»
Американский актёр Арнольд Шварценеггер поделился мнением об английском футбольном клубе «Ливерпуль».
«Мне нравится «Ливерпуль». Они не всегда успешны, но сейчас их время. Иногда — и я не знаю почему — они глупо проигрывают матчи, но потом снова возвращаются. Когда они говорят: «Я вернусь», они так и делают», — приводит слова Шварценеггера BBC.
«Ливерпуль», набрав 25 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В 10-м туре команда Юргена Клоппа встретится с лондонским «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 27 октября, начало — в 19:30 мск.
Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. В финале турнира мерсисайдцы со счётом 2:0 обыграли «Тоттенхэм».
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