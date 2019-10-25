Игрок «Осасуны» попал в ДТП на своём Porsche, врезавшись в фонарный столб

Полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсия попал в дорожно-транспортное происшествие, управляя своим Porsche, сообщает Marca.
Согласно информации источника, авария с участием 26-летнего хавбека случилась в четверг вечером, 24 октября, в Памплоне. Гарсия, находясь за рулём автомобиля, не справился с управлением и столкнулся с фонарным столбом. Футболист травм не получил. Проведённые тесты на употребление алкоголя и наркотических веществ оказались отрицательными. Уже на следующий день полузащитник принимал участие в тренировке «Осасуны».
Фото можно посмотреть в «твиттере» полиции Памплоны.
В текущем сезоне Гарсия принял участие в семи матчах испанской Примеры. На его счету 1 забитый мяч.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Осасуна» занимает 13-е место, набрав в 9 матчах 11 очков.
- 25 октября 2019
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