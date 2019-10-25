Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.

«В настоящее время есть молодой парень — Киран Тирни. Он был капитаном „Селтика“, а недавно подписал контракт с „Арсеналом“. Он был моим преданным поклонником, поддерживал меня на протяжении многих лет, и сейчас он вырос. Он феноменальный футболист, я много с ним общаюсь, он отличный парень, я болею за него», — приводит слова Макгрегора The Irish Sun.

Через время Тирни отреагировал на слова Макгрегора сообщением в своём «твиттере». «Спасибо тебе большое, брат! Икона и мой герой. Так много узнал от тебя. Король!» — написал Тирни.

В текущем сезоне Тирни сыграл за первую команду «Арсенала» 3 матча и сделал 2 голевые передачи.