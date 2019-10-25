Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» — «Урал»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

«Рубин» — «Урал»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы казанского «Рубина» и «Урала» из Екатеринбурга определились с составами на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Степанов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Зуев, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Димитров, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк.

Встреча состоится в Казани на стадионе «Центральный» сегодня, 25 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Урал».

«Непонятно какой «Спартак», ничего у него не поменялось». Прогнозы на 14-й тур
Пробуем угадать результаты 14-го тура РПЛ.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019