«Рубин» — «Урал»: составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Тренерские штабы казанского «Рубина» и «Урала» из Екатеринбурга определились с составами на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.
Запасные: Ив. Коновалов, Волк, Денисов, Агапов, Степанов, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Зуев, Кварацхелия, Марков, Микелтадзе.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Бикфалви, Эль Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.
Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Димитров, Бавин, Магомадов, Бумаль, Шаболин, Погребняк.
Встреча состоится в Казани на стадионе «Центральный» сегодня, 25 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Урал».
- 25 октября 2019
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