Экс-тренер «Спартака»: Кононов – хороший наставник, действия фанатов — ошибка

Бывший тренер вратарей «Спартака» Даниэль Тудор поделился мнением об экс-наставнике красно-белых Олеге Кононове и отношении к нему со стороны болельщиков команды.
«Во время матча не понимал, что фанаты кричали, был полностью сконцентрирован на игре. Уже после посмотрел на YouTube, что там было. Моё мнение: кто-то должен был это остановить. Это ненормально. Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты, – большая ошибка. Так не должно быть. «Спартак» – большой европейский клуб с потрясающей армией болельщиков. Они не должны поступать так со своим тренером.
Кононов — очень хороший тренер, работал профессионально. Кононов делал всё лучшее для команды, чтобы у «Спартака» были хорошие результаты. Не получилось, это жизнь. Но я уверен, он станет ещё сильнее после этого опыта», — приводит слова Тудора «Спорт Бизнес Online».
- 25 октября 2019
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