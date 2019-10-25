Экс-тренер «Спартака» и «Краснодара»: Галицкий заходил к команде чаще, чем Федун

Бывший тренер вратарей «Спартака» и «Краснодара» Даниэль Тудор рассказал, где ему лучше работалось.

«Краснодар» – лучшее место, где я работал. Галицкий здорово всё организовал. Верю, что эта команда станет чемпионом России. С Федуном мы виделись, когда я впервые пришёл в команду. Иногда после матчей Федун заходил в раздевалку.

Каким он мне показался? Ничего не могу сказать. Например, с Галицким у нас всегда был контакт. Он присутствовал на тренировках, часто был с командой, иногда мы что-то обсуждали вместе. Федун тоже поддерживал команду, но Галицкий в «Краснодаре» приходил к нам чаще.

Что касается совместной работы с Томасом Цорном, то мы не особо много общались с ним. Нормальные рабочие отношения», — приводит слова Тудора «Спорт Бизнес Online».