Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» предложил болельщикам задать вопросы Тедеско перед дерби с «Локо»

«Спартак» предложил болельщикам задать вопросы Тедеско перед дерби с «Локо»
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» предложил болельщикам задать вопросы своему главному тренеру Доменико Тедеско перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится послезавтра, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30.

«Задай вопрос Доменико Тедеско на предматчевой пресс-конференции! Оставляйте свои вопросы в комментариях к этой записи. Мы выберем три самых интересных вопроса от подписчиков наших социальных сетей и зададим их. Вопросы принимаем до 12:00 субботы», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака» в «Твиттере».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место. После 13 туров в активе красно-белых 15 очков. Матч с «Локомотивом» будет вторым для Тедеско во главе «Спартака».

Экс-тренер «Спартака» и «Краснодара»: Галицкий заходил к команде чаще, чем Федун
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019