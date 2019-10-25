«Спартак» предложил болельщикам задать вопросы Тедеско перед дерби с «Локо»

«Спартак» предложил болельщикам задать вопросы своему главному тренеру Доменико Тедеско перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится послезавтра, 27 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 16:30.

«Задай вопрос Доменико Тедеско на предматчевой пресс-конференции! Оставляйте свои вопросы в комментариях к этой записи. Мы выберем три самых интересных вопроса от подписчиков наших социальных сетей и зададим их. Вопросы принимаем до 12:00 субботы», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака» в «Твиттере».

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место. После 13 туров в активе красно-белых 15 очков. Матч с «Локомотивом» будет вторым для Тедеско во главе «Спартака».