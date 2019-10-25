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Озил готов перейти в MLS, но надеется, что Эмери покинет «Арсенал» раньше

Озил готов перейти в MLS, но надеется, что Эмери покинет «Арсенал» раньше
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил готов продолжить карьеру в североамериканской футбольной лиге MLS. При этом 31-летний немец не собирается подавать запрос на трансфер, сообщает Bleacher Report со ссылкой на источник из окружения игрока.

По информации издания, Озил всё ещё доволен своим положением в «Арсенале», где он зарабатывает по £ 350 тыс. в неделю (€ 405 тыс.), но не получает достаточно игровой практики. Месут не хочет торопить события, поскольку надеется, что главный тренер Унаи Эмери может покинуть клуб в скором времени.

Озил выступает за «канониров» с 2013 года. Его контракт с лондонцами рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие только в двух матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Эмери отреагировал на слова Озила, назвавшего себя козлом отпущения в «Арсенале»
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