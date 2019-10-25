Пике опубликовал свой номер телефона и получил 20 тыс. сообщений

Защитник каталонской «Барселоны» и национальной команды Испании Жерар Пике для продвижения предстоящего Кубка Дэвиса в Мадриде опубликовал в «Твиттере» свой номер телефона.

Пике мгновенно начал получать большое количество сообщений от болельщиков. По словам футболиста, их количество составило 20 тыс.

Жерар также позвонил фанату мадридского «Реала», чтобы подарить ему билеты на мероприятие. Защитник побеседовал с ним о футболе и теннисе.

«Спасибо, что уважаешь меня. Знаю, что это сложно для болельщика «Реала», — сказал Пике поклоннику «сливочных».

Видео можно посмотреть на странице Жерара Пике в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Пике принял участие в 8 матчах испанской Примеры и в 3 встречах Лиги чемпионов. В его активе 1 забитый мяч.