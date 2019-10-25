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Д. Комбаров: Конор потерял моё уважение как спортсмен. Его оскорбления неуместны

Д. Комбаров: Конор потерял моё уважение как спортсмен. Его оскорбления неуместны
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением об ирландском бойце смешанного стиля и бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре и его конфликте с российским бойцом и действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Макгрегор — очень яркая и харизматичная личность. Мне он нравился. Да и против его треш-поведения ничего не имею. Но когда он оскорбил национальность Хабиба, его отца и религию, то просто упал в моих глазах как спортсмен. Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Полностью интервью Дмитрия Комбарова появится на «Чемпионате» в ближайшее время.

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