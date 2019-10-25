Д. Комбаров — о Сталине: культовый вождь, этот человек много сделал для страны

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о советском политическом, государственном, военном и партийном деятеле и руководителе СССР с 1924 до 1953 года Иосифе Сталине.

«Сталин — культовый вождь. Это всем понятно. Но я не историк, чтобы давать подробные оценки. Но мне что-то рассказывали родители, что-то читал или смотрел на YouTube. Конечно, в его эпоху было много как хороших вещей, так и плохих. Хорошие — он выиграл войну. После победы страна быстро восстановилась — жильё, промышленность, транспорт. Это сейчас кому-то кажется, что всё было легко. Думаю, этот человек много сделал для страны», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.