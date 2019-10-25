Комбаров: всегда поддерживал Глушакова, хоть и не вмешивался в конфликты

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о поддержке, которую он оказывал бывшему партнёру по «Спартаку» Денису Глушакову во время его конфликта с болельщиками.
«Действительно много было его личных конфликтов и ситуаций, которые ассоциировались со мной, потому что мы друзья. Я никого не бросал. Всегда был рядом, поддерживал его, хоть и не вмешивался в их конфликты. Мог посоветовать что-то, конечно. У Дениса своё мнение. Многое с ним мы обсуждали. Иногда он прислушивался, иногда — нет. Конечно, дружим с ним и после „Спартака“. Вот только недавно созванивались», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых защитник провёл 274 матча и забил 27 мячей.
- 25 октября 2019
-
23:28
-
23:24
-
23:08
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
21:58
-
21:53
-
21:53
-
21:39
-
21:24
-
21:17
-
21:02
-
20:45
-
20:35
-
20:14
-
20:12
-
19:53
-
19:43
-
19:38
-
19:21
-
19:19
-
18:59
-
18:39
-
18:32
-
18:18
-
18:16