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Комбаров: всегда поддерживал Глушакова, хоть и не вмешивался в конфликты

Комбаров: всегда поддерживал Глушакова, хоть и не вмешивался в конфликты
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о поддержке, которую он оказывал бывшему партнёру по «Спартаку» Денису Глушакову во время его конфликта с болельщиками.

«Действительно много было его личных конфликтов и ситуаций, которые ассоциировались со мной, потому что мы друзья. Я никого не бросал. Всегда был рядом, поддерживал его, хоть и не вмешивался в их конфликты. Мог посоветовать что-то, конечно. У Дениса своё мнение. Многое с ним мы обсуждали. Иногда он прислушивался, иногда — нет. Конечно, дружим с ним и после „Спартака“. Вот только недавно созванивались», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых защитник провёл 274 матча и забил 27 мячей.

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