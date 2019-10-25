Д. Комбаров: сейчас стало лучше, чем в 90-е. Это очевидно всем

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением об изменениях, которые произошли в стране в сравнении с 90-ми годами прошлого века.

«Всей стране тяжело было, думаю. Кризис 1998 года ударил и по нашей семье. Были деньги, а потом их не стало. Начались долги. Родители реально занимали деньги, чтобы мы летали со «Спартаком» на турниры. Спасибо им большое. Многим тогда тяжело жилось.

Сейчас стало, конечно, лучше. Это очевидно всем. Провели Олимпиаду, чемпионат мира — масштабные, грандиозные события для истории, для истории страны. Многие города преобразились, улучшена инфраструктура, построены дороги, аэропорты, и всё это благодаря чемпионату мира.

Но у нас огромная проблема, когда такие люди, как врачи и учителя, получают такие маленькие деньги. Верю, что постепенно всё изменится", — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.