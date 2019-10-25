Д. Комбаров: не в обиде на Черчесова, за него говорит результат

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о непопадании в состав сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года.

«Планирую играть максимально хорошо и долго. Хоть до сорока лет. Лишь бы позволяло здоровье. Знаю, если буду показывать футбол, то могу получить и вызов в сборную. Не в обиде, конечно, на Черчесова за то, что не позвал на чемпионат мира. За себя говорит результат. Тренер создал сильную команду, которая успешно сыграла и на чемпионате мира, и уже вышла на Евро. Болею за сборную и знаю, что если ещё заслужу, то получу вызов. Все мысли у меня о футболе. А разве могло быть иначе?» — сказал Дмитрий Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.